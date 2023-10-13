Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Назаров: добрых и правильных израильтян не коснулись санкции, а у России забанили юниоров

Назаров: добрых и правильных израильтян не коснулись санкции, а у России забанили юниоров
Аудио-версия:
Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров оценил политическую обстановку в мире и заявил о несправедливости по отношению к России, чьи спортивные сборные были отстранены от международных соревнований во многих видах спорта.

«Мы все видим хрупкость современного мира, но крайней почему-то принято делать Россию. Например, добрых и правильных израильтян не коснулись санкции, их сборные и клубы не отстранены от международных турниров. У нас же забанили даже юниоров: на УЕФА после положительного решения сразу надавили, и там, как модно говорить, дали заднюю. В хоккее тоже не допущены все: от юниоров и женщин до мужчин.

Надо быть реалистами и понимать, что в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. Поэтому вновь отмечу, что предстоящий Кубок Первого канала по хоккею приобретает для нас дополнительное значение. Я уже предлагал сделать его Кубком четырёх наций: Россия, Беларусь, Казахстан, Китай. Так вот в будущем вполне можно расширить географию и пригласить для участия другие дружественные нам страны, ведь хоккей ежегодно развивается семимильными шагами. В той же Индии и некоторых африканских государствах, уверен, в скором времени будут крепкие сборные. Рейтинги, престиж, большой призовой фонд, звёзды эстрады, — всё это обеспечено, а хоккейных городов для проведения турнира в России хватает. Санкт-Петербург, живущий данным видом спорта, яркий тому пример», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
УЕФА отменил частичный разбан России. Почему провалился план возвращения
УЕФА отменил частичный разбан России. Почему провалился план возвращения
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android