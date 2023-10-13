Назаров: добрых и правильных израильтян не коснулись санкции, а у России забанили юниоров

Известный тренер Андрей Назаров оценил политическую обстановку в мире и заявил о несправедливости по отношению к России, чьи спортивные сборные были отстранены от международных соревнований во многих видах спорта.

«Мы все видим хрупкость современного мира, но крайней почему-то принято делать Россию. Например, добрых и правильных израильтян не коснулись санкции, их сборные и клубы не отстранены от международных турниров. У нас же забанили даже юниоров: на УЕФА после положительного решения сразу надавили, и там, как модно говорить, дали заднюю. В хоккее тоже не допущены все: от юниоров и женщин до мужчин.

Надо быть реалистами и понимать, что в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. Поэтому вновь отмечу, что предстоящий Кубок Первого канала по хоккею приобретает для нас дополнительное значение. Я уже предлагал сделать его Кубком четырёх наций: Россия, Беларусь, Казахстан, Китай. Так вот в будущем вполне можно расширить географию и пригласить для участия другие дружественные нам страны, ведь хоккей ежегодно развивается семимильными шагами. В той же Индии и некоторых африканских государствах, уверен, в скором времени будут крепкие сборные. Рейтинги, престиж, большой призовой фонд, звёзды эстрады, — всё это обеспечено, а хоккейных городов для проведения турнира в России хватает. Санкт-Петербург, живущий данным видом спорта, яркий тому пример», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.