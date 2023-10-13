Панарин — о победе над «Баффало»: не хочу хвалить себя, хоккей всё покажет

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о самочувствии после первой победы в новом сезоне в матче с «Баффало» (5:1). Россиянин отметился голом и результативной передачей.

«Чувствую себя отлично, как вы можете представить. Завтра утром пойду в «Старбакс» с улыбкой. Вы хотите подловить меня, чтобы я сказал о себе что-то хорошее? Я не хочу этого делать. Хоккей всё покажет», — цитирует Панарина Lohud.

Ранее Панарин рассказал об игре в тройке с Алекси Лафреньером и Филипом Хитилом и отметил отличное катание партнёров по звену.

Напомним, на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало (США) прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости одержали победу со счётом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0).