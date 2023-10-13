Кросби: противостояние с Овечкиным позволило нам обоим проявить себя с лучшей стороны

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился эмоциями от противостояния с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным. Очередной матч между командами пройдёт в ночь на 14 октября.

«Обе команды понимают, что когда мы играем друг с другом, кажется, что это нечто большее, чем просто игра. Это противостояние развивалось с годами. Я не оглядываюсь назад и не смотрю вперёд. Я просто смотрю на возможность соревноваться и принять очередной вызов.

Но да, я думаю, что просто иметь возможность все эти годы выступать против Овечкина, выступать в одном дивизионе и участвовать в этих матчах, вероятно, позволило нам обоим проявить себя с лучшей стороны.

Мы до сих пор являемся лицами своих франшиз? Это просто редкость, нечасто увидишь, как такое случается. Чтобы это сработало, нужно, чтобы многое сошлось воедино. Очевидно, у него была потрясающая карьера, и она продолжается, он добился успеха. Это редкость, и ты ценишь такие возможности», — цитирует Кросби сайт НХЛ.