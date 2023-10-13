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Овечкин: «Вашингтон» хочет бороться за Кубок Стэнли, нам просто нужно двигаться вперёд

Овечкин: «Вашингтон» хочет бороться за Кубок Стэнли, нам просто нужно двигаться вперёд
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о новом сезоне НХЛ.

«Мы хотим выйти в плей-офф. Мы хотим бороться за Кубок. Мы хотим ощутить эту атмосферу, эту напряжённость. В прошлом году было много разных причин — травмы, то, что мы потеряли несколько очков, но это уже в прошлом. Вы ничего не можете сделать прямо сейчас, не так ли? Так что вам просто нужно двигаться вперёд», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В прошлом сезоне 38-летний нападающий сыграл 73 матча, в которых забросил 42 шайбы и отдал 33 результативные передачи, набрав в общей сложности 75 очков.

Новый сезон «Вашингтон» начнёт матчем с «Питтсбург Пингвинз». Игра состоится в ночь на 14 октября и начнётся в 2:30 мск.

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