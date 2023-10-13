Оши: ежегодно люди спрашивают — неужто в этом сезоне Овечкин не будет в состоянии забивать

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился мыслями о капитане команды Александре Овечкине.

«Каждый год люди задаются вопросом, неужели в этом сезоне он не будет в состоянии забивать. Я уже давно понял, что просто больше не сомневаюсь в нём. Я думаю, что он будет великолепен, как и всегда, что он будет вести нас за собой, как обычно, и что это будет ещё один веселый год», — приводит слова Оши официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Капитан «столичных» выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. Впереди Овечкина ждёт 19-й сезон в НХЛ. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». Овечкин сейчас отстаёт от Гретцки (894) всего на 72 гола.

Новый сезон «Вашингтон» начнёт матчем с «Питтсбург Пингвинз». Игра состоится в ночь на 14 октября и начнётся в 2:30 мск.