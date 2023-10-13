ЦСКА подписал новый контракт с нападающим Иваном Янченко. Как сообщает пресс-служба армейского клуба, соглашение с 19-летним хоккеистом будет действовать до конца сезона-2026/2027.

Янченко проводит свой пятый сезон в системе армейского клуба. В сезоне-2021/2022 он в составе «Красной Армии» дошёл до финала Кубка Харламова и завоевал серебряные медали Молодёжной хоккейной лиги. Всего в МХЛ на его счету 86 (40+46) очков в 130 матчах.

В нынешнем сезоне Иван дебютировал в КХЛ и провёл за ЦСКА восемь матчей, в которых отметился одной голевой передачей при показателе полезности «+2».

ЦСКА после 17 проведённых матчей текущего Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 занимает седьмое место в таблице Западной конференции, одержав победы в восьми матчах.