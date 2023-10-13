«Чего-то всё время не хватает». Кадейкин — о нестабильных результатах СКА в текущем сезоне

Нападающий СКА Александр Кадейкин порассуждал на тему нестабильных выступлений петербургского клуба в текущем сезоне КХЛ. Армейцы занимают восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ и чередуют победы с поражениями.

«СКА играет нестабильно то сериями, то чередует победы с поражениями. В чём причина? Не знаю, какая причина. Тренерский штаб постоянно разбирает игры, ошибки. Ничего нового нам не говорят, кроме того, что надо выполнять игровое задание. Вся установка на игры ясна. У нас в каждом матче, который проигрываем, выпадает какой-то элемент. Вроде знаем, что надо делать, но нет концентрации на моменте. Чего-то всё время не хватает. Надеюсь, движемся к тому, чтобы от этого избавиться, играть стабильно. Видимо, ещё требуется время.

По ходу сезона в СКА приходят новые игроки. Это как-то сказывается на сыгранности? Ну это всегда так, в любой команде. Наше дело — быстро приспосабливаться, находить с ними общий язык, подстраиваться под новые условия, обстоятельства. Нам нужно свой уровень найти. Потому что потенциал у СКА есть, но мы его не реализовываем», — цитирует Кадейкина «РБ Спорт».