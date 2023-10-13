Пи Кей Суббэн: Коннор Бедард настолько переоценён…

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Известный в прошлом защитник клубов НХЛ Пи Кей Суббэн на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) поделился мнением о молодой звезде «Чикаго Блэкхоукс» Конноре Бедарде.

«Коннор Бедард настолько переоценён…» — говорится в сообщении.

Отметим, что после этого Суббэн добавил смеющийся смайлик.

Вчера, 12 октября, «Чикаго» потерпел поражение во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостоном». Матч, состоявшийся на арене «Ти-Ди Гарден», закончился со счётом 1:3 (1:1, 0:1, 0:1).

Бедард был выбран под первым номером на драфте НХЛ 2023 года. В день 18-летия, 17 июля, он подписал с «Чикаго Блэкхоукс» трёхлетний контракт новичка.

До этого, в своём преддрафтовом сезоне в команде «Реджайна Пэтс», он выдал результативную серию, зарабатывая очки в 20 играх подряд. Регулярный сезон-2022/2023 он закончил с 143 очками и получил «Боб Кларк Трофи» (награду лучшему бомбардиру Западной хоккейной лиги) и «Фоур Бронкос Мемориал Трофи» (награду лучшему игроку Западной хоккейной лиги).