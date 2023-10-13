«С тебя 50 баксов!» Овечкин пошутил над журналистом во время общения с прессой

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пошутил над журналистом Чиком Эрнандесом во время общения с прессой.

Капитан столичной команды в течение примерно минут пяти отвечал на вопросы обозревателей. В какой-то момент у одного из журналистов зазвонил телефон, пока Овечкин говорил. Нападающий «Вашингтона» сразу сказал: «С тебя 50 баксов!», после чего засмеялся. Журналисты также рассмеялись.

Капитан «столичных» выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. Впереди Овечкина ждёт 19-й сезон в НХЛ. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». Овечкин сейчас отстаёт от Гретцки (894) всего на 72 гола.