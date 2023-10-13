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«Есть взрывные треки от Linkin Park». Лидер КХЛ по хитам ответил, что слушает перед играми

«Есть взрывные треки от Linkin Park». Лидер КХЛ по хитам ответил, что слушает перед играми
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Защитник «Спартака» Егор Зайцев высказался о своей любимой музыке. Хоккеист также рассказал, какие песни или каких исполнителей он слушает перед матчами КХЛ и что его мотивирует.

«У меня есть определённый порядок песен, которые я слушаю перед матчами. У меня в этом плейлисте есть и взрывные треки от Linkin Park, и саундтрек из фильма «Бой с тенью», и какие-то спокойные песни, классика. Эта музыка лично меня мотивирует и настраивает на матчи», — приводит слова Зайцева Legalbet.

Отметим, что защитник «Спартака» занимает первое место в лиге по количеству силовых приёмов. Зайцев применил 52 хита за 17 встреч. Кроме того, на счету Егора 8 (2+6) результативных баллов.

14 октября красно-белые проведут выездную встречу регулярного чемпионата с нижегородским «Торпедо».

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