«Есть взрывные треки от Linkin Park». Лидер КХЛ по хитам ответил, что слушает перед играми

Защитник «Спартака» Егор Зайцев высказался о своей любимой музыке. Хоккеист также рассказал, какие песни или каких исполнителей он слушает перед матчами КХЛ и что его мотивирует.

«У меня есть определённый порядок песен, которые я слушаю перед матчами. У меня в этом плейлисте есть и взрывные треки от Linkin Park, и саундтрек из фильма «Бой с тенью», и какие-то спокойные песни, классика. Эта музыка лично меня мотивирует и настраивает на матчи», — приводит слова Зайцева Legalbet.

Отметим, что защитник «Спартака» занимает первое место в лиге по количеству силовых приёмов. Зайцев применил 52 хита за 17 встреч. Кроме того, на счету Егора 8 (2+6) результативных баллов.

14 октября красно-белые проведут выездную встречу регулярного чемпионата с нижегородским «Торпедо».