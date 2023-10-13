Защитник «Сибири»: должны были только на победу играть. А у нас не знаю, что происходит…

Защитник «Сибири» Тимур Ахияров прокомментировал поражение в матче с «Металлургом» (2:4).

«Мы проиграли, в принципе плохо играли. Борьбу проигрывали, полностью наша вина. Полностью проигранный матч.

Гол в начале второго периода сказался психологически? Нет, в принципе, не было такого. Мы должны были выходить на третий период заряженными и только на победу играть. А у нас не знаю, что происходит… будем исправляться.

Сложно ли мне перестраиваться на атакующий хоккей? Да нет, в принципе, всё предельно ясно, что от нас тренер требует. Иногда мы ошибаемся, передерживаем шайбу, тренер говорит — мы исправляемся. Думаю, на выезде всё будет нормально и всё придёт.

Простые шайбы соперника прибивают эмоционально команду? Прибивают, конечно. Любую команду это прибивает. Команда и растёт за счёт этого. За счёт таких матчей, их нужно вытаскивать. Выходы соперника «один в ноль»? Первый выход родился из того, что я ошибся. А второй — на пересменке нас поймали. Это хоккей, это нормально. Антон Красоткин пару моментов подтащил, молодец.

Какой из трёх домашних матчей больше удался? Выигранных матчей не было. Ничего не удалось. Пока что друг друга, возможно, где-то не понимаем. Нужно сделать выводы. Сейчас с ребятами поговорим и на выезд будем готовы», — передаёт слова Ахиярова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.