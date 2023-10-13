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Артюхин оценил шансы Панарина побить личный рекорд результативности в НХЛ в этом сезоне

Артюхин оценил шансы Панарина побить личный рекорд результативности в НХЛ в этом сезоне
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Бывший игрок ряда клубов КХЛ Евгений Артюхин поделился мнением о будущих успехах нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в новом сезоне НХЛ. По мнению специалиста, форвард «рейнджеров» может побить личный рекорд по количеству голов.

В сезоне-2018/2019 Панарин, ещё будучи игроком «Коламбус Блю Джекетс», забросил суммарно 33 шайбы — в чемпионате и плей-офф. В кампании-2019/2020 Артемий, уже выступая за «Рейнджерс», повторил своё достижение.

«Знаете, тут индивидуально. Лично я поздно раскрылся. Ему всего 31. У Артемия в НХЛ ещё вся карьера впереди. Уверен, что он может ещё больше раскрыться и преодолеть планку в 33 шайбы. Всё зависит же и от партнёров, как всё сложится.

В таком возрасте ты чувствуешь себя намного увереннее и какие-то моменты, эпизоды завершаешь более хладнокровно. В этом сезоне у Артемия есть шанс побить рекорд, перейти эту планку. 33 шайбы — не предел», — приводит слова Артюхина Legalbet.

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