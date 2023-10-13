Главный тренер «Автомобилиста» рассказал о победе над командой брата — «Трактором»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче с «Трактором». Исполняющим обязанности главного тренера челябинцев является его брат Алексей.

«Тяжёлый матч для нас, здорово, что была живая лавка, боевая команда. Знали, что соперник на ходу, добавил в атаке, предупреждали ребят об этом. Выстояли «три на пять», это основное было. Во втором периоде было движение в атаке, в третьем соперник владел инициативой. Здорово, что ребята ложились под шайбу, блокировали шайбу, сыграли по заданию. 23 блокированных за матч — победная игра. Спрашивали про братьев в основном, «брат брату друг», здесь тоже получилось так.

Игра Широкова в звене с Романцевым и Ли? В Уфе мы уже пробовали это сочетание, на предсезонке они играли, в нужный момент в концовке капитан вовремя вывел шайбу, сегодня сыграли неплохо.

Бросали в один угол ворот Фукале? Всё равно разбираем вратарей, смотрим слабые стороны. Туда ещё надо попасть, хорошие голы забили.

Не было ли Аликину тяжело после четырёх шайб в Уфе? Думаю, нет, он опытный и психологически устойчивый вратарь, здорово сыграл, выручал в тяжёлых моментах», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.