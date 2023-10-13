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«Игра у нас немножко разладилась». Кудашов — о четвёртом поражении «Динамо» в пяти матчах

«Игра у нас немножко разладилась». Кудашов — о четвёртом поражении «Динамо» в пяти матчах
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (0:3), ставшее четвёртым в последних пяти встречах для бело-голубых.

«Игра не удалась, естественно, — три пропустили, ни одной не забили. Вроде и везём с поездки 50% очков, но забитых совсем мало, а пропущенных хватает. Игра у нас немножко разладилась, может, сменились акценты. Понимаем, что подправить, будем заниматься этим. Да, системные ошибки есть в последних матчах и пока они не исправляются. Но хотя бы видим причины и, как уже сказал, пытаемся сместить акценты», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).

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