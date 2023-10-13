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Главный тренер московского «Динамо» после сухого поражения в Омске похвалил «Авангард»

Главный тренер московского «Динамо» после сухого поражения в Омске похвалил «Авангард»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (0:3), ставшее четвёртым в последних пяти встречах для бело-голубых.

«С вратарём Волковым всё нормально, никак на нём не отразится, что в третьем матче подряд его меняем по ходу игры. Здесь к вратарю нельзя претензии предъявлять, иногда меняют его, чтобы встряхнуть команду. Проблема не в нём, а в игре в обороне. Была установка не ввязываться в потасовки? А зачем ввязываться, если большинство получили.

Большинство – такая штука, что когда у тебя идёт, то соперник подстраивается. Вот сегодня как раз такая ситуация. «Авангард» очень чётко сыграл в обороне, отработал, наши вторые варианты тоже не сработали. Здесь надо отдать должное «Авангарду», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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