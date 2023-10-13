Главный тренер «Авангарда» рассказал, почему в воротах стал постоянно играть Проскуряков

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче с московским «Динамо» (3:0). Ранее омичи разгромно проиграли бело-голубым — 0:6.

«Решение выпускать Проскурякова пришло просто. Он вышел на замену в матче с «Трактором», отразил 14 бросков, не пропустил ни одного гола – значит, он играет в следующей встрече. И с «Локомотивом» тоже сыграет Илья. Наши нижние звенья сегодня великолепно выполнили свою работу, играя против ведущих звеньев «Динамо». И они всё сделали так, как мы и просили: не отбивались от лидеров соперника, а заставляли их играть в своей зоне. С Чистяковым всё нормально, в следующем матче должен сыграть. Куликов пока не проходит в состав», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.