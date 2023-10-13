Защитник «Авангарда»: каждый мой гол — как маленькое открытие. Спасибо партнёрам

Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев прокомментировал победу в матче с московским «Динамо» (3:0).

«Командная игра сегодня, хорошо действовали в обороне и атаке. Есть над чем работать, но лучшие моменты нужно забрать на следующую игру. Мой гол? Да шайба как шайба, но для меня это важно, потому что первый сезон в КХЛ, и каждый гол для меня – как маленькое открытие. Спасибо партнёрам, хороший момент создали, мне просто в пустые ворота надо было попасть», — сказал Гуляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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Напомним, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).