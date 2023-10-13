«Колорадо» подписал новый контракт с основным защитником на $ 50,75 млн

Защитник «Колорадо Эвеланш» Девон Тэйвз подписал новый контракт с «лавинами», сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что хоккеист заключил семилетнее соглашение. Общая сумма сделки составит $ 50,75 млн. В среднем за сезон Тэйвз будет зарабатывать $ 7,25 млн. Новый контракт вступит в силу с сезона-2024/2025.

До завершения кампании-2023/2024 у Тэйвза действует четырёхлетнее соглашение на общую сумму $ 16,4 млн. За нынешний сезон 29-летний канадский защитник получит $ 4,1 млн.

В прошлом регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Тэйвз принял участие в 80 встречах, в которых забросил семь шайб и отдал 43 результативные передачи, суммарно записав на свой счёт 50 очков при общем показателе полезности «+39».