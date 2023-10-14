18-летний защитник Гуляев: в «Авангарде» многое разрешают. Я больше в свободном плавании

Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев высказался после победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» со счётом 3:0.

«Набираю уверенность на уровне КХЛ? Отмечу своих партнёров, которые каждый матч меня подбадривают, подсказывают, мне это даёт нужный толчок. Да и тренерский штаб многое разрешает. Запреты есть, но больше в свободном плавании. Как делим обязанности в паре с Шулаком? Нас когда вместе пробовали, то сразу сказали, что кто-то из нас обязательно должен оставаться в обороне. Действуем по ситуации, иногда я остаюсь сзади, иногда он, а иногда и нападающим приходится страховать», — сказал Гуляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.