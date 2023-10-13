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«Вашингтон» — «Питтсбург»: текстовая онлайн-трансляция матча регулярки НХЛ начнётся в 2:30

«Вашингтон» — «Питтсбург»: текстовая онлайн-трансляция матча регулярки НХЛ начнётся в 2:30
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В ночь с 13 на 14 октября на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встретятся местный «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз». Для столичной команды этот матч станет первым в сезоне-2023/2024. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч стартует в 2:30 по московскому времени.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2023, суббота. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в ночь с 10 на 11 октября «Питтсбург Пингвинз» провёл свой первый матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги нового сезона. «Пингвины» на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» принимали «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой «чёрных ястребов» со счётом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0). «Чикаго» отыгрался с 0:2, этот счёт был на табло к 35-й минуте матча.

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