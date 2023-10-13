СКА переиграл минское «Динамо» и обошёл ЦСКА на Западе, у Рендулича 1+1

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).
На восьмой минуте Роман Горбунов вывел минчан вперёд. На 16-й минуте Борна Рендулич с передачи Александра Никишина сравнял счёт. На 28-й минуте Янни Калдис вновь вывел вперёд «Динамо». На 29-й минуте Сергей Толчинский, реализовав большинство с передачи Александра Кадейкина, восстановил равенство в счёте — 2:2. На 33-й минуте Артём Сергеев забил третий гол в ворота гостей. Передачей отметился Борна Рендулич.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 15 октября в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». СКА 16 октября примет «Адмирал».
- 13 октября 2023
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