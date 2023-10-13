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СКА переиграл минское «Динамо» и обошёл ЦСКА на Западе, у Рендулича 1+1

СКА переиграл минское «Динамо» и обошёл ЦСКА на Западе, у Рендулича 1+1
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2023, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
0:1 Горбунов – 07:13 (5x5)     1:1 Рендулич (Никишин) – 15:10 (5x4)     1:2 Калдис (Кузнецов, Кёрран) – 27:05 (5x5)     2:2 Толчинский (Кадейкин) – 28:34 (5x4)     3:2 Сергеев (Алистров, Рендулич) – 32:58 (5x5)    

На восьмой минуте Роман Горбунов вывел минчан вперёд. На 16-й минуте Борна Рендулич с передачи Александра Никишина сравнял счёт. На 28-й минуте Янни Калдис вновь вывел вперёд «Динамо». На 29-й минуте Сергей Толчинский, реализовав большинство с передачи Александра Кадейкина, восстановил равенство в счёте — 2:2. На 33-й минуте Артём Сергеев забил третий гол в ворота гостей. Передачей отметился Борна Рендулич.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 15 октября в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». СКА 16 октября примет «Адмирал».

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