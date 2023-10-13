«Тот же, но не старик!» Овечкин со смехом ответил на вопрос журналиста

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин со смехом ответил на вопрос журналиста The Athletic Тарика Эль-Башира.

«После 19 лет, Алекс, будет легко заскучать, или успокоиться, или почувствовать себя комфортно. Выглядишь так, будто ты тот же старик, решивший забивать голы и помогать команде побеждать. Что поддерживает твою мотивацию? Что заставляет тебя двигаться?» — спросил Эль-Башир.

«Тот же, но не старик!» — сказал 38-летний Овечкин.

Кроме того, капитан «столичных» высказался о неудачах в прошлом сезоне.

«Что прошло, то прошло. Ничего не поделаешь. Для большинства из нас это был тяжёлый год, как в личном плане, так и в плане травм. Самое главное — вернуться здоровыми, готовыми к тренировочному сбору и к сезону.

Когда ты становишься старше, твоё тело меняется. Тебе нужно о нём заботиться, тебе нужно пройти ещё больше лечебных процедур, больше расслабляться, понимаешь? Я чувствую себя довольно хорошо. Вы можете видеть, что многие парни чувствуют себя довольно хорошо, и, как я уже сказал, это очень важно для нас», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».