Квартальнов: оставил бы вместо иностранцев Алистрова и Сапего, но политика клуба другая

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в матче со СКА (2:3).

«Срок восстановления Смита? Не исключаю, что уже следующую игру может сыграть. Стоит ли ждать Фергюсона в следующей игре? Пока не готов ответить, два дня — это долго.

Игра 18-летнего Борикова? Он молодец, ранний возраст, хотел ехать в Америку, переживал — сейчас поговорили, он старается, выполняет работу. Это такой белорусский генофонд, будем его развивать, использовать, что превратится в хорошего хоккеиста.

Даём ли советы игрокам, как пробивать? Мы даём направление — научить забить тяжело, это и мама с папой дают, Господь даёт. Если есть голеадоры, то это голеадоры. Можно улучшить это, работать на тренировках, закусываться в мелочах, это должно профессионально заедать. У молодых может не хватать хладнокровия, но я думаю, что все придёт.

Ставка на канадских игроков и канадский стиль? Мы можем по регламенту иметь ребят. У нас в структуре клуба много молодых белорусов, мы приглашаем ребят, которые должны немножко учить наших ребят, они у них будут стараться и смотреть. Мы берём игроков по своим возможностям, мы могли взять неплохих хоккеистов, но мы берём тех, кого можем взять. Я бы с удовольствием оставил вместо иностранцев Алистрова и Сапего, но у нас немножко политика клуба другая, политика белорусского хоккея. Есть такие моменты, которые происходят.

Параллели между этой игрой и минской? Мы пропустили и там и там два быстрых гола в меньшинстве, мы не сделали выводы. Гол был почти аналогичным — со вбрасывания сразу идёт бросок, нюансы решили. Игра была немножко другая, там мы шли «-2», там Лёшка здорово помог, он и сегодня хорошо играл», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.