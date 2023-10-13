Главный тренер СКА оценил игру Серебрякова в матче с минским «Динамо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (3:2).

«Боевая игра, нам было непросто, где-то силы были на исходе, у нас третья игра подряд, у соперника — вторая. Очень сильный соперник, создали нам много сложностей, хочу поблагодарить всю команду, ловили шайбы на себя, играли каждый момент до конца. Будем дальше работать, чтобы радовать наших болельщиков в каждой игре.

Игра Серебрякова? Хорошо, что у нас есть вратарь, который играет очень самоотверженно и помогает команде, а игроки помогают вратарю, ловят шайбу на себя. Надо отметить вклад каждого, мы рады, что у нас вся команда бьётся друг за друга и побеждает.

Сделали ли выводы после прошлой игры в Минске? Мы сыграли очень много матчей против Дмитрия Квартальнова за последние месяцы, вы помните нашу серию с белорусами, хорошо изучили соперника, и он нас — тем интереснее, это как шахматы. Сегодня партия была за нами, будем работать, будем корректировать наши действия, у нас вариативная тактика, готовимся к каждому сопернику по отдельности», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.