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Ротенберг: Рендулич сыграл за неделю шесть матчей подряд, сами можете выводы делать

Ротенберг: Рендулич сыграл за неделю шесть матчей подряд, сами можете выводы делать
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (3:2).

«Старт Рендулича? Он сыграл за последнюю неделю шесть матчей подряд, поэтому вы сами можете делать выводы. Он ещё летел из Сочи пять часов, раньше можно было за два часа, вы сами можете сделать выводы, как ему было непросто, и при этом он забивает. Это говорит о том, какой потенциал у нашей команды. У нас впереди пара дней восстановления, он может играть ещё лучше.

Нелепый первый гол? Если бы, как в театре, был сценарий, то было бы легче. Игра диктует свой сценарий, хоккей — игра ошибок, надо делать правильные выводы, реакция команд на ошибки — главное. Боксёр может пропустить пару ударов, но главное то, что он нокаутировал соперника», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Отметим, что за последние семь дней Рендулич сыграл четыре матча.

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