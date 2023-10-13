Рендулич: Серебряков — лучший вратарь КХЛ? Абсолютно заслуженно, сегодня он был невероятен

Нападающий СКА Борна Рендулич высказался после матча с минским «Динамо» (3:2).

«Сложная пара дней для меня, много ездил, толком не отдохнул. Сегодня была безумная игра. Но мы сражались. Наш вратарь сыграл невероятно, выручил нас много раз. Победа есть победа. Знаю, что Серебряков был лучшим вратарём прошлого сезона. Криштоф играл с ним, он рассказал мне. Абсолютно заслуженно!

Слышал, как болельщики реагировали на моё имя. Это здорово. Не знаю насчёт предыдущих игр СКА и «Динамо», но сегодня чувствовался высокий уровень. Каждая игра в этой лиге тяжёлая. Нужно улучшать детали, в следующей игре мы будем лучше. Сегодня «Динамо» перебросало СКА? Такие дни бывают. Мы выиграли, это самое важное», — передаёт слова Рендулича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.