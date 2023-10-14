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Рендулич: чувствую, что могу помочь игрокам СКА выйти на новый уровень

Рендулич: чувствую, что могу помочь игрокам СКА выйти на новый уровень
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Нападающий СКА Борна Рендулич высказался после матча с минским «Динамо» (3:2).

«Могу играть в любом звене? Когда я играл в Финляндии, учили играть умно. Это я и пытаюсь делать — играть умно, когда надо играть умно, пасовать, когда надо пасовать. Чувствую, что могу помочь одноклубникам выйти на новый уровень, стараюсь это делать. На льду пять хоккеистов, не только я. Пытаюсь работать сообща. Когда получше узнаю ребят, будет легче взаимодействовать», — сказал Рендулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

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