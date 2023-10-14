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Сергеев: СКА провёл не лучшую игру с «Динамо» Мн. Проставимся Серебрякову, если попросит

Сергеев: СКА провёл не лучшую игру с «Динамо» Мн. Проставимся Серебрякову, если попросит
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Защитник СКА Артём Сергеев высказался после матча с минским «Динамо» (3:2).

«Плохо сыграли в средней зоне, много потерь там допустили. Не лучшая наша игра. Хорошо, что выиграли. Сейчас отдохнём, сделаем выводы и будем лучше. Конечно, Никита Серебряков придаёт команде уверенности, сегодня выручил нас. Проставимся ли ему? Если попросит, конечно. Такого накала, как в армейском или «зелёном» дерби, в матчах СКА и «Динамо» нет. Но по истории да, определённый заряд есть на такие игры», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

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