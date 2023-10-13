«Нужно стряхнуть пыль с плеч». Овечкин поделился мыслями о первом матче нового сезона

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о предстоящем первом матче нового сезона — с «Питтсбург Пингвинз».

«Первая игра будет немного нервной. Будут мысли типа: «Что мне нужно сделать прямо сейчас? Должен ли я нанести бросок? Должен ли я применить силовой приём против кого-нибудь?» Нужно стряхнуть пыль со своих плеч. Предсезонная игра есть предсезонная игра, сами понимаете. Ты не получал энергии от толпы, ты не получал энергии в раздевалке, это совсем другое. Прямо сейчас это наше самое захватывающее время в году… мы готовы», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Овечкин и Кросби встретятся друг с другом в 66-й раз в регулярном сезоне. Овечкин, выбранный под первым номером на драфте НХЛ 2004 года, набрал 63 очка (34+29) в первых 65 матчах между ними. Кросби, выбранный под первым номером на драфте 2005 года, набрал 86 (28+58) очков.