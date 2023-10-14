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Хэмилтон: вообще не ожидал обмена из «Трактора». Никаких обид на клуб нет

Хэмилтон: вообще не ожидал обмена из «Трактора». Никаких обид на клуб нет
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Канадский новичок минского «Динамо» Роб Хэмилтон высказался после матча с минским «Динамо»

«Обмен из «Трактора» был неожиданным (смеётся). Я вообще не ожидал такого. Но это спорт, здесь нет конкретного сценария. Ты просто принимаешь ситуацию и пытаешься обернуть её в свою пользу. Я здесь, чтобы играть в хоккей, неважно, в каком свитере и на какой арене играю. Всегда стараюсь показать лучшее, на что способен.

Мне не сказали, почему меня обменяли. Думаю, у клубов был взаимный интерес. Никаких обид на “Трактор” нет. Даже в последний день в Челябинске все были добры ко мне, попрощались и пожелали удачи. В Минске мне тоже рады», — сказал Хэмилтон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

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