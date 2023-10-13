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Хэмилтон: у меня не было никаких проблем с Гатиятулиным. Всегда буду ему благодарен

Хэмилтон: у меня не было никаких проблем с Гатиятулиным. Всегда буду ему благодарен
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Канадский новичок минского «Динамо» Роб Хэмилтон, обменянный из «Трактора», высказался после матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3).

«Работа с Гатиятулиным? У меня не было никаких проблем с ним. В прошлом году, когда я только приехал в КХЛ, он дал мне шанс, и я всегда буду ему благодарен. Это хороший тренер. Мой опыт с ним был хорошим. Не знаю, что произошло после моего ухода», — сказал Хэмилтон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

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