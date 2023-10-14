Тренер «Вашингтона» назвал главные качества Овечкина и поделился ожиданиями от Александра

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери поделился мнением о российском нападающем Александре Овечкине.

«Номер один — это его лидерство. Он приносит многое в нашу команду. Игроки — как ветераны, так и молодые — ждут от него примера — с точки зрения тренировок, с точки зрения того, насколько сильно он сражается в матчах. Номер два — это его игра на льду. Я просто ожидаю, что он будет играть в соответствии со своими стандартами, для нас это эффективный игрок во всех трёх зонах, способный находить хорошие места в зоне нападения, быть катализатором нашей игры в большинстве, принимать правильные решения с шайбой… я думаю, что он будет продолжать это делать», — приводит слова Карбери пресс-служба «Вашингтона».