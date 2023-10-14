«Нью-Джерси» по буллитам проиграл «Аризоне»

«Нью-Джерси Дэвилз» уступил «Аризоне Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 3:4 Б. Игра проходила в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр».

В составе хозяев отличились Йеспер Братт (дважды) и Даги Хэмилтон. При этом Братт также отдал голевую передачу, а ещё один игрок «Дэвилз» Джек Хьюз был ассистентом при всех трёх голах команды. У гостей шайбы забросили Мэтт Дамба, Шон Дурзи и Ник Шмальц, а решающий буллит реализовал Ник Бьюгстад.

Российские игроки не принимали участия в матче. «Нью-Джерси» имеет три очка после двух встреч в новом сезоне НХЛ. Для «Аризоны» это был первый матч в новом сезоне и на счету команды стало два очка. Регулярный чемпионат стартовал в ночь на 11 октября.