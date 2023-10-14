«Нью-Джерси» по буллитам проиграл «Аризоне»
Поделиться
«Нью-Джерси Дэвилз» уступил «Аризоне Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 3:4 Б. Игра проходила в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр».
В составе хозяев отличились Йеспер Братт (дважды) и Даги Хэмилтон. При этом Братт также отдал голевую передачу, а ещё один игрок «Дэвилз» Джек Хьюз был ассистентом при всех трёх голах команды. У гостей шайбы забросили Мэтт Дамба, Шон Дурзи и Ник Шмальц, а решающий буллит реализовал Ник Бьюгстад.
Российские игроки не принимали участия в матче. «Нью-Джерси» имеет три очка после двух встреч в новом сезоне НХЛ. Для «Аризоны» это был первый матч в новом сезоне и на счету команды стало два очка. Регулярный чемпионат стартовал в ночь на 11 октября.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2023, суббота. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
Б
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Дамба (Келлер, Шмальц) – 06:22 0:2 Дурзи (Келлер, Кули) – 24:23 (pp) 1:2 Братт (Хьюз, Хэмилтон) – 28:09 2:2 Хэмилтон (Хьюз, Братт) – 32:29 (pp) 3:2 Братт (Хьюз, Тоффоли) – 38:53 (pp) 3:3 Шмальц (Кули) – 53:55 (pp) 3:4 Бьюгстад – 65:00
Комментарии
- 14 октября 2023
-
05:40
-
05:27
-
05:14
-
04:59
-
03:59
-
03:02
-
02:57
-
02:45
-
01:52
-
01:21
-
00:02
- 13 октября 2023
-
23:56
-
23:51
-
23:39
-
23:37
-
23:33
-
23:27
-
23:15
-
23:06
-
23:01
-
23:00
-
22:56
-
22:54
-
22:50
-
22:40
-
22:31
-
22:30
-
22:28
-
21:58
-
21:50
-
21:27
-
21:16
-
20:55
-
20:39
-
20:32
Партнерский контент