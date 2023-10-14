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«Нью-Джерси» по буллитам проиграл «Аризоне»

«Нью-Джерси» по буллитам проиграл «Аризоне»
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«Нью-Джерси Дэвилз» уступил «Аризоне Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 3:4 Б. Игра проходила в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр».

В составе хозяев отличились Йеспер Братт (дважды) и Даги Хэмилтон. При этом Братт также отдал голевую передачу, а ещё один игрок «Дэвилз» Джек Хьюз был ассистентом при всех трёх голах команды. У гостей шайбы забросили Мэтт Дамба, Шон Дурзи и Ник Шмальц, а решающий буллит реализовал Ник Бьюгстад.

Российские игроки не принимали участия в матче. «Нью-Джерси» имеет три очка после двух встреч в новом сезоне НХЛ. Для «Аризоны» это был первый матч в новом сезоне и на счету команды стало два очка. Регулярный чемпионат стартовал в ночь на 11 октября.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2023, суббота. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
Б
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Дамба (Келлер, Шмальц) – 06:22     0:2 Дурзи (Келлер, Кули) – 24:23 (pp)     1:2 Братт (Хьюз, Хэмилтон) – 28:09     2:2 Хэмилтон (Хьюз, Братт) – 32:29 (pp)     3:2 Братт (Хьюз, Тоффоли) – 38:53 (pp)     3:3 Шмальц (Кули) – 53:55 (pp)     3:4 Бьюгстад – 65:00    
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