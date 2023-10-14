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Овечкин в первом матче сезона НХЛ: без очков, полезность «-1» и четыре броска по воротам

Овечкин в первом матче сезона НХЛ: без очков, полезность «-1» и четыре броска по воротам
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На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.

Российский форвард и капитан хозяев Александр Овечкин, как и вся его команда, результативными действиями по ходу матча отличиться не сумел. Показатель полезности Александра во встрече — «-1». Он совершил четыре броска по воротам, провёл три силовых приёма. В пассиве Овечкина две штрафных минуты.

Чистое время Александра на площадке — 18:42.

В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал канадский нападающий Сидни Кросби, ещё по разу отличились Райлли Смит и российский форвард Евгений Малкин. В активе россиянина в этой встрече также три результативные передачи.

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