Евгений Малкин — первая звезда матча с «Вашингтоном»

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.

После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов встречи. Первой звездой был признан российский нападающий гостей Евгений Малкин, который отличился заброшенной шайбой. В активе россиянина в этой встрече также три результативные передачи. Таким образом, он поучаствовал во всех голах своей команды в данной игре.

Второй звездой признан канадский форвард и капитан гостей Сидни Кросби, отметившийся по ходу встречи двумя заброшенными шайбами. Третья звезда — американский нападающий «Пингвинз» Джейк Гюнцель, сделавший два ассиста.