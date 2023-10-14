Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Малкин — первая звезда матча с «Вашингтоном»

Евгений Малкин — первая звезда матча с «Вашингтоном»
Аудио-версия:
Комментарии

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.

После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов встречи. Первой звездой был признан российский нападающий гостей Евгений Малкин, который отличился заброшенной шайбой. В активе россиянина в этой встрече также три результативные передачи. Таким образом, он поучаствовал во всех голах своей команды в данной игре.

Второй звездой признан канадский форвард и капитан гостей Сидни Кросби, отметившийся по ходу встречи двумя заброшенными шайбами. Третья звезда — американский нападающий «Пингвинз» Джейк Гюнцель, сделавший два ассиста.

Материалы по теме
Четыре очка Малкина и дубль Кросби помогли «Питтсбургу» всухую обыграть «Вашингтон»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android