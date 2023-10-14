Овечкин признал свою ошибку в эпизоде с голом Малкина

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.
После окончания встречи российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свою игру в эпизоде с первым пропущенным голом команды. «Прежде всего, это была моя ошибка, которая привела к голу. Шайба отлетела от моей клюшки к синей линии и перешла к соперникам», заявил Овечкин в интервью после матча.
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Показатель полезности Александра во встрече — «-1». Он совершил четыре броска по воротам, провёл три силовых приёма. В пассиве Овечкина две штрафных минуты.