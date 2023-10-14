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Малкин и Кросби обновили необычный рекорд среди действующих дуэтов в НХЛ

Малкин и Кросби обновили необычный рекорд среди действующих дуэтов в НХЛ
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На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.

Форварды гостей Сидни Кросби и Евгений Малкин одержали свою 103-ю победу в карьере в матчах, когда они оба забили – это лучший результат среди всех действующих дуэтов. Лидерами по данному показателю за всю историю лиги является дуэт Яри Курри и Уэйн Гретцки. В их активе 146 побед в таких матчах.

Отметим, после окончания встречи российский нападающий Евгений Малкин был признан первой звездой матча, Сидни Кросби — второй. Третья звезда — американский нападающий «Пингвинз» Джейк Гюнцель,

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