Евгений Малкин вышел на 42-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.

Первой звездой был признан российский нападающий гостей Евгений Малкин, который отличился заброшенной шайбой. В активе россиянина в этой встрече также три результативные передачи. Четвёртое очко в матче стало для Малкина 1233-м за карьеру в НХЛ.

По этому показателю россиянин вышел на чистое 42-е место в истории лиги, превзойдя показатели Норма Улльмана (1229) и Фила Хаусли (1233) соответственно. Следующей целью для Евгения является результат Патрика Кейна (1237), который на данный момент не имеет контракта в НХЛ.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Малкина два матча в составе «Питтсбурга», в которых он набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+1».