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Джек Хьюз возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ. У него пять очков в двух матчах

Джек Хьюз возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ. У него пять очков в двух матчах
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«Нью-Джерси Дэвилз» уступил «Аризоне Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 3:4 Б. Игра проходила в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр».

Американский нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз по ходу матча записал в свой актив три результативные передачи, поучаствовав во всех голах своей команды. Таким образом, Хьюз возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ. У него пять очков в двух матчах В предыдущей встрече с «Детройтом» (4:3) он стал автором двух заброшенных шайб.

Второе место в списке бомбардиров занимает форвард «Ванкувера» Брок Босер, у него четыре заброшенные шайбы. Столько же очков ещё у ряда игроков лиги.

«Нью-Джерси» имеет три очка после двух встреч в новом сезоне НХЛ. Для «Аризоны» это был первый матч в новом сезоне и на счету команды стало два очка. Регулярный чемпионат стартовал в ночь на 11 октября.

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