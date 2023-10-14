Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал разгромное поражение в первом матче сезона

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал разгромное поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (0:4). Этот матч стал первым для столичной команды в нынешнем сезоне и одновременно дебютным для самого Карбери за карьеру в НХЛ в должности главного тренера.

«По сценарию это был худший старт из всех возможных. Домашний лёд — разочарование — а мы хотели сразу задать тон всему сезону. Этого не случилось. Мы не смогли остановить кровотечение», — сказал Карбери.

В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал канадский нападающий Сидни Кросби, ещё по разу отличились Райлли Смит и российский форвард Евгений Малкин. В активе россиянина в этой встрече также три результативные передачи. Таким образом, он поучаствовал во всех голах своей команды в данной встрече.

