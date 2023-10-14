Александр Овечкин вышел на 54-е место по сыгранным матчам в НХЛ

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.

Российский форвард и капитан хозяев Александр Овечкин, как и вся столичная команда, результативными действиями отличиться не сумел. Для россиянина этот матч стал 1348-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю он поднялся на 54-е место, повторив результат Марселя Дионна. Следующей целью Овечкина является Кирк Мюллер, на счету которого 1349 матчей в НХЛ.

За карьеру в североамериканской лиге российский форвард провёл 1348 матчей, в которых забросил 822 шайбы и сделал 663 результативные передачи при показателе полезности "+66". Во встрече с «Питтсбургом» показатель полезности Александра — «-1». Он совершил четыре броска по воротам, провёл три силовых приёма. В пассиве Овечкина две штрафных минуты.