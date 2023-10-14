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Кросби вышел на 3-е место в «Питтсбурге» по матчам с 2+ голами в большинстве за игру

Кросби вышел на 3-е место в «Питтсбурге» по матчам с 2+ голами в большинстве за игру
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На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.

В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал канадский нападающий Сидни Кросби, ещё по разу отличились Райлли Смит и российский форвард Евгений Малкин. Для капитана «Питтсбурга» этот матч стал 10-м за карьеру в клубе и лиге, в котором ему удалось забросить как минимум две шайбы при игре в большинстве.

36-летний форвард вышел на третье место в «Питтсбурге» по матчам с 2+ голами в большинстве за игру, повторив результат Роба Брауна. Клубный рекорд в этой номинации удерживает за собой Марио Лемье (28). Следом располагается Кевин Стивенс (12).

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