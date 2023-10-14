«Вашингтон» впервые в истории клуба не смог забить в первом матче сезона НХЛ

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.

Примечательно, что «Вашингтон» впервые в истории не забил в первом матче сезона НХЛ. Клуб из столицы США выступает в НХЛ с сезона-1974/1975. Ранее во всех предыдущих матчах открытия сезона «Вашингтон» забрасывал хотя бы одну шайбу. Сегодня «столичные» нанесли 19 безголевых бросков в створ ворот «Пингвинз», четыре из них оказались на счету российского нападающего Александра Овечкина.

В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал канадский нападающий Сидни Кросби, ещё по разу отличились Райлли Смит и российский форвард Евгений Малкин. В активе россиянина в этой встрече также три результативные передачи. Таким образом, он поучаствовал во всех голах своей команды в данной встрече.