Овечкин не реализовал выход один на один с вратарём «Питтсбурга»

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.

В середине второго периода при счёте 0:3 капитан «Вашингтона» Александр Овечкин упустил отличную возможность забить гол. Россиянин получил пас от партнёра по команде под чужую синюю линию и убежал на рандеву с голкипером «Питтсбурга» Тристаном Джерри. Россиянин попытался забить броском между щитков, но голкипер разгадал этот замысел и отразил шайбу.

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Примечательно, что «Вашингтон» впервые в истории не забил в первом матче сезона НХЛ. Клуб из столицы США выступает в НХЛ с сезона-1974/1975. Ранее во всех предыдущих матчах открытия сезона «Вашингтон» забрасывал хотя бы одну шайбу. Сегодня «столичные» нанесли 19 безголевых бросков в створ ворот «Пингвинз», четыре из них оказались на счету российского нападающего Александра Овечкина.