Кросби оценил уверенную победу «Питтсбурга» в матче с «Вашингтоном»

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби оценил уверенную победу в матче с «Вашингтоном» (4:0). Канадский форвард стал автором дубля.

«После поражения от «Чикаго» мы просто хотели получить два очка, независимо от того, с кем мы играли. Мы знаем, что матчи с «Вашингтоном» очень напряжённые. Но я думаю, что, поскольку это был их первый и наш второй матч, обе команды просто пытались найти на свою игру.

Первый матч сезона на домашней площадке, мы знали, что соперник начнёт довольно мощно. Я думаю, что мы хорошо справились со стартовым давлением соперника. Когда «Джино» забил первый гол, это дало нам хороший импульс. Затем мы получили несколько попыток большинства, из которых парочка была реализована. Я думаю, что мы хорошо воспользовались своими возможностями», — цитирует Кросби пресс-служба клуба.

Главным героем матча и первой звездой встречи стал российский нападающий «Питсбурга» Евгений Малкин. На счету россиянина гол и три результативные передачи.