«Не тот старт сезона, который мы хотели». Овечкин — о крупном поражении от «Питтсбурга»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал крупное поражение в стартовом матче сезона с «Питтсбургом» (0:4). По ходу матча россиянин не реализовал выход один на один с вратарём.

«Думаю, что первый период мы отыграли хорошо. Во втором они забили, а мы нет. Так бывает. Это не тот старт сезона, который мы хотели. Нужно просто двигаться дальше. Как я уже сказал, мы не добились нужного результата, хотя ребята были готовы к матчу. Мы посмотрим видео, разберём ошибки и сыграем лучше в следующем матче», – цитирует Овечкина пресс-служба клуба.

Показатель полезности Александра во встрече — «-1». Он совершил четыре броска по воротам, провёл три силовых приёма. В пассиве Овечкина две штрафных минуты. Чистое время Александра на площадке — 18:42.