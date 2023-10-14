Агент Андрей Матвеев высказался о неудачной игре СКА и ЦСКА на старте сезона КХЛ

Хоккейный агент Андрей Матвеев прокомментировал старт сезона КХЛ для СКА и ЦСКА. Сейчас клубы идут на соответственно шестом и восьмом местах Западной конференции.

«Наверное, учитывая бюджеты и составы команд, а также их амбиции на чемпионство, нельзя назвать старт сверхудачным для обоих клубов. Эксперты говорят «ничего страшного», команды должны через месяц набрать форму и выйти на свой уровень. Это топовые команды, всё может поменяться в лучшую сторону. Покажет время: думаю, ближе к концу ноября будет более понятна общая картина. СКА и ЦСКА идут с перепадами, чередуются хорошие победы и поражения. Предполагаю, болельщиков и руководство клубов это не устраивает, но уверен, что они работают в направлении улучшения данной ситуации», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.