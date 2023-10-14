Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Андрей Матвеев высказался о неудачной игре СКА и ЦСКА на старте сезона КХЛ

Агент Андрей Матвеев высказался о неудачной игре СКА и ЦСКА на старте сезона КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный агент Андрей Матвеев прокомментировал старт сезона КХЛ для СКА и ЦСКА. Сейчас клубы идут на соответственно шестом и восьмом местах Западной конференции.

«Наверное, учитывая бюджеты и составы команд, а также их амбиции на чемпионство, нельзя назвать старт сверхудачным для обоих клубов. Эксперты говорят «ничего страшного», команды должны через месяц набрать форму и выйти на свой уровень. Это топовые команды, всё может поменяться в лучшую сторону. Покажет время: думаю, ближе к концу ноября будет более понятна общая картина. СКА и ЦСКА идут с перепадами, чередуются хорошие победы и поражения. Предполагаю, болельщиков и руководство клубов это не устраивает, но уверен, что они работают в направлении улучшения данной ситуации», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Материалы по теме
«Когда надо, они соберутся». Крикунов рассказал, когда ЦСКА наладит свою игру
Ротенберг: СКА прошёл самый сложный этап в истории клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android