«Мы победили заслуженно». Билялетдинов — о результате матча с «Амуром»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги победного матча с «Амуром» (3:2 ОТ). Казанцы завершили дальневосточный выезд без поражений, дважды обыграв «Адмирал» и «Амур».

«Сегодняшняя игра понравилась, ребята играли с хорошей отдачей. Было сложно. Я благодарю их за самоотдачу и желание. Мы победили заслуженно», — цитирует Билялетдинова пресс-служба казанцев.

Счёт на 17-й минуте открыл форвард «Амура» Дмитрий Шевченко с передач Алексея Волгина и Станислава Бочарова. Казанцам удалось быстро сравнять счёт благодаря голу Семёна Терехова с передач Кирилла Петрова и Никиты Лямкина. Хозяева вновь вышли вперёд благодаря третьему голу Егора Коршкова за «Амур». «Ак Барс» вновь быстро отыгрался — гол забил Константин Лучевников. Основное время матча закончилось вничью, а в овертайме победу гостям принёс бросок Александра Радулова.