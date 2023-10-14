«Такие матчи тоже нужно уметь выигрывать». Радулов — о тяжёлой победе над «Амуром»

Капитан «Ак Барса» Александр Радулов поделился эмоциями от победы во второй гостевой встрече с «Амуром» (3:2 ОТ) и отметил игру голкипера казанцев Артура Ахтямова. Радулов стал автором победной шайбы в овертайме.

«Была тяжёлая игра, «Амур» вышел заряженным на матч, не хотел уступать. Думаю, болельщикам игра понравилась. Мы где-то чуть-чуть подустали, подсели, тяжёлая выездная серия, хорошо, что победили. Ахтям [Артур Ахтямов] нас выручил, подтащил, молодец. В меньшинстве хорошо отпластались. Такие матчи тоже нужно уметь выигрывать.

Какие факторы в этом матче были ключевыми? Самоотверженность. Мы не уступали, хотя нам и было тяжело. Показалось, что соперник был чуть посвежее нас, нужно отдать «Амуру» должное. Вратарь оставил нас в игре, сделал важные сэйвы. Все вместе забрали сегодня два очка – это самое главное», — цитирует Радулова пресс-служба клуба.