Мартемьянов — о поражении от «Ак Барса»: спешка подвела немного, парни горели на площадке

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов отметил самоотдачу подопечных в проигранном матче с «Ак Барсом» (2:3 ОТ). За два домашних матча с казанцами хабаровчане заработали одно очко.

«Содержанием игры доволен сегодня, проявили характер, правильно играли сегодня. Во многих моментах игра была равной, где-то мы смотрели лучше. Спешка нас подвела немного, парни горели на площадке. Но мы всё равно заработали сегодня балл, именно заработали, а не потеряли. Если мы так и продолжим завтра по крупицам собирать, будет всё хорошо.

Доволен ли сегодня большинством? Ребята на синей линии сегодня были те, кто готовился на предсезонке, и наигрывался на большинство. Вошли удачно в игру», — цитирует Мартемьянова пресс-служба хабаровского клуба.